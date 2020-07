Lamentan asesinatos de policías en McAllen

Compartir esta publicación













Las agencias de la ley en Laredo lamentan la muerte de dos patrulleros de la Policía de McAllen asesinados la tarde del sábado por un joven de 23 años, quien se suicidó minutos después.

Claudio Treviño y Martín Cuellar, jefe de Policía de Laredo y comisario del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, coincidieron en su comentarios y a nombre de todo el cuerpo de personal de cada agencia, dieron el más sincero pésame a sus hermanos de McAllen y a las familias directas de Ismael Chavez y Edelmiro Garza.

Este par de patrulleros llegaron a un domicilio a las 3:30 de la tarde del 11 de julio, a intervenir en un caso de violencia de género, en la avenida Queta y la calle 34.

Aldon Jaramillo de 23 años, con antecedentes de roce con la Policía de esa ciudad, es el doble homicida.

“Extendemos nuestras condolencias a toda la familia azul, además de las de los seres queridos de los dos agentes”, dijo Claudio Treviño.

El hombre los recibió en la casa, cundo los oficiales llegaron y bajaron de las patrullas, el hombre ya los estaba esperando y les disparó sin mediar más nada.

Los familiares fueron quienes dos veces llamaron a la Policía.

Martín Cuellar, sheriff de Webb, dijo que las oraciones y pensamientos de los elementos de e su corporación están con las familias en McAllen.

Ambos jefe policiacos dijeron por separado, que Laredo no tiene ese problema, pero no es ajeno a que pueda darse una situación de tal naturaleza, por eso es que se les repite a los agentes locales, que deben ir preparados a todo, no confiarse de nada.

