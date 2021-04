VIDEO: Coyotes lanzan a niñas desde lo alto de muro fronterizo

Un video con tecnología infraroja captó el impactante momento en que dos pequeñas niñas fueron lanzadas desde lo alto del muro fronterizo para ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

El video fue divulgado por autoridades de Aduanas y Protección fronteriza, en él se puede apreciar como dos pequeñitas son levantadas por encima dl muro de más de 4 metros de altura y luego son soltadas en territorio estadounidense.

En el material también se ve como los traficantes, tambiñen conocidos como “coyotes”, abandonan a las niñas y huyen del lugar corriendo por un camino de terraceria.

Los hechos ocurrieron cerca de Mt. Cristo Rey en Nuevo México, todo quedó grabado por cámaras de la Patrulla Fronteriza que logran captar movimiento en medio de la oscuridad.

De acuerdo con un comunicado de CBP, los agentes respondieron a la alerta y encontraron a las hermanas de nacionalidad ecuatoriana de 5 y 3 años.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021