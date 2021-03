Lanzan alerta Amber por desaparición de adolescente en Dallas, Texas

Autoridades del norte de Texas emitieron una Alerta Amber el lunes por una adolescente de 14 años que, según las autoridades, se encuentra en peligro extremo después de ser secuestrada la semana pasada por su propio padre que está identificado como un delincuente sexual registrado.

Se cree que la pequeña de 14 años y su padre se encuentran en el área de Dallas o Mesquite, dicen los oficiales.

La menor se llama Lexus Gray, de 14 años, residente de la ciudad de Point en el condado de Rains, al sureste de Dallas.

Según la Oficina del Alguacil del condado de Rains, Gray fue secuestrada el miércoles por Justin Shaun Gray, quien es su padre, divorciada de la madre, y es un delincuente sexual registrado con una orden de arresto activa para su arresto por una violación de la libertad condicional.

Justin Gray, un individuo de 40 años, “agredió a la madre de la niña y la persiguió con un cuchillo” antes de que los dos abandonaran el área de Point a pie, dijeron las autoridades.

Se teme que Lexus Gray esté en “peligro extremo”.

Lexus Gray es descrita como una niña blanca de 14 años con cabello rubio y ojos color avellana. Pesa 160 libras, mide 5 pies 6 pulgadas y tiene un piercing en la nariz.

Justin Gray es descrito como un hombre blanco de 40 años con cabello negro y ojos color avellana. Pesa 200 libras y mide 6 pies 1 pulgada con “numerosos tatuajes en su cuerpo”.

🚨 PLEASE SHARE: An AMBER ALERT has been issued for 14-year-old Lexus Gray, last seen on March 24 in Point, TX. Full details here: https://t.co/MRuJGhK8DB pic.twitter.com/tHbYEmuxxs

— 25NewsKXXV (@25NewsKXXV) March 29, 2021