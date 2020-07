Le lanzan gas pimienta por no utilizar cubrebocas dentro de tienda

Las peleas por no utilizar cubrebocas en lugares públicos siguen en Estados Unidos, ahora fue en Los Ángeles donde un hombre fue rociado con gas pimienta tras negarse a utilizar la mascarilla dentro de un centro comercial.

El hecho de usar un tapabocas parece molestar a algunas personas que se rehusan a usarlos a pesar de los esfuerzos del gobiernos de promover su uso para detener la propagación del coronavirus.

En este caso, un hombre que se encontraba de compras en el supermercado Ralphs de La Brea en Los Ángeles, fue confrontado por una trabajadora del lugar que le indicó que debía usar un cubrebocas o abandonar la tienda.

Los testigos dijeron que un empleado de la tienda le dijo al hombre que tenía que cubrirse la cara o salir de la tienda, como lo exige el condado de Los Ángeles como parte de los esfuerzos para reducir la propagación del coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR: Valle del Río Grande recibirá apoyo federal para enfrentar Covid-19

Fue entonces cuando supuestamente comenzó a embestir a una mujer con un carrito de compras molesto porque no quería utilizar la mascarilla.

Tras los empujones y los gritos contra la trabajadora del lugar, esta no dudo el sacar un bote de gas pimienta para incapacitar al hombre y después llamó a la policía para que fueran por él.

El testigo dijo que el hombre continuó gritándole a la mujer mientras empujaba su carrito contra ella. Las imágenes del teléfono celular tomadas inmediatamente después del incidente muestran al hombre en el suelo rodeado de leche, lo que ayuda a aliviar el dolor ocular causado por el gas pimienta.

El hombre fue atendido por médicos tras el incidente que ha provocado la burla de muchos internautas quienes le dieron la razón a la trabajadora.

NEW: Man who refused to wear a mask in a @RalphsGrocery on La Brea rams store employee with shopping cart after being confronted. The man was pepper sprayed and taken to the hospital. @SaraDonchey with more. #CBSLA pic.twitter.com/p0vkNWeqY1

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) July 16, 2020