Laredenses utilizan cubrebocas, pese a orden de Greg Abbott

LAREDO, TX.- Al entrar en vigor la orden del Gobernador Greg Abbott para abrir todos los negocios al 100 por ciento y eliminar el uso del cubrebocas en lugares públicos, en Laredo la comunidad continuó usándolo y en la mayoría de los negocios continuarán exigiéndolo.

En un recorrido realizado por EL MAÑANA, tanto en oficinas de gobierno como bancos, escuelas, centros comerciales, restaurantes y en las calles en general, se observó que 9 de cada 10 personas usaban cubrebocas.

Susie Torres, encargada de mercadotecnia en el Mall del Norte, dijo que en los pasillos y corredores del centro comercial no se exigirá cubrebocas pero sí se recomienda utilizarlo mientras en las tiendas, cada una tiene su propia póliza y si lo piden, los clientes deberán usarlo.

Por su parte, Linda Tovar, de la cadena H-E-B, dijo que el corporativo decidió mantener la exigencia del cubrebocas tanto para sus clientes como para empleados y proveedores, al considerar muy importante cuidar la salud.

“La póliza del estado de Texas cambió pero en H-E-B continuarán los protocolos de seguridad y se pide a los clientes usar cubrebocas, además los anuncios donde se pide usarlos se van a mantener en las entradas a las tiendas”, indicó.

En las tiendas Wal Mart también se mantuvo la obligación de usar un cubrebocas para ingresar a los establecimientos.

En las escuelas públicas y privadas se mantuvo también el uso obligatorio de máscaras o cubrebocas para empleados, estudiantes y visitantes.

En los bancos locales, en especial el Banco Internacional de Comercio (IBC), el más grande de la ciudad, se continuará pidiendo el cubrebocas a clientes y empleados al considerar que es necesario para reducir un rebrote del virus del COVID 19.

En las oficinas del gobierno de Laredo, el cabildo determinó mantener el uso de cubrebocas para empleados y visitantes e igual ocurrió en los edificios y oficinas del gobierno del Condado de Webb.

Aunque la orden del Gobernador Abbott es eliminar el uso del cubrebocas, los negocios y las agencias de gobierno tienen el derecho de implementar sus propias pólizas y mantener la obligatoriedad de la máscara si así lo desean.

COVID-19 UPDATE (03/10): Hospitalization rate is at 6.34% (+0 hospitalizations from 03/09) with 11 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/briBrfUG2o

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 10, 2021