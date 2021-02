Suspende labores Laredo College lo que resta de la semana

LAREDO, TX.- Con la prioridad absoluta de la salud y seguridad de la comunidad de Laredo College y tomando en consideración el clima severo que ha causado condiciones peligrosas y numerosos apagones en la ciudad, incluyendo en ambos de nuestros campus, Laredo College decidió que ambos campus permanezcan cerrados el resto de esta semana.

“En preparación para estas condiciones de clima severo, las cuales han causado daños en todo el estado y han afectado a millones de personas, Laredo College ha sido proactivo en sus esfuerzos para proteger a nuestros estudiantes, empleados y miembros de la comunidad,” indicó el Doctor Ricardo J. Solis, presidente de LC.

“En estos momentos, nuestra prioridad es asegurarnos de que todos estén manteniéndose abrigados y en sus casas lo más que sea posible. Esta situación ha sido muy difícil para todos nosotros y continuaremos siendo flexibles para permitirles a los miembros de nuestra familia de Laredo College que se recuperen hasta que las cosas regresen a la normalidad. Superaremos esto juntos como siempre lo hemos hecho”, agregó.

Resaltó que los empleados trabajarán desde sus casas. Debido a los apagones en ambos campus, los servicios estarán limitados.

LC has decided to keep both campuses closed for the rest of the week.

Due to extended power outages at both campuses, college services will be limited, including access to PASPort and CANVAS. Please check with instructors for modifications to course deadlines.

