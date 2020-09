Laredo, Texas registra 149 nuevos casos de COVID-19 y un deceso

Este viernes fueron confirmados por las autoridades de Salud 149 casos de COVID-19 en Laredo texas además de una defunción causada por las complicaciones del coronavirus.

Tras este último reporte, la ciudad fronteriza suma un total de 13 mil 651 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia así como 290 muertes.

Actualmente se considera que en Laredo, Texas continúan activos 602 casos de COVID-19 y 12 mil 759 se han recuperado satisfactoriamente de la enfermedad.

Además, actulamente se encuentran hospitalizados 94 personas que combaten el coronavirus.

#CityofLaredo #COVID19Update 9/25- As of 12pm – 53,146 people have been tested; 13,651 are positive (602 active); 12,759 have recovered (estimated); and 290 have died. 94 hospitalized (46 ICU).

For more information: https://t.co/kRtA8xuyZM#LaredoHealth #Covid19 #MaskUpLaredo pic.twitter.com/OGGXfzBxLA

— City of Laredo (@cityoflaredo) September 25, 2020