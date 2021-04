Laredo: Congestión vehicular en la I-35

Compartir esta publicación













LAREDO, TX.- Trabajos de reparación en el pavimento del Express Way provocaron congestionamiento vehicular en la carretera interestatal 35 este miércoles y mañana dichas tareas serán en los carriles de ambos sentidos viales del bulevar Bob Bullock entre calle Shiloh y el lago Casa Blanca, avisa TxDOT y pide paciencia a usuarios.

Este 7 de abril, desde 08:00 de la mañana, los automovilistas laredenses, gente foránea y traileros se vieron sorprendidos porque el Departamento de Transportación de Texas, (TxDOT) llevó a cabo trabajos de sellamiento de grietas en el piso.

Los trabajos fueron en ambos sentidos viales sur-norte y viceversa, hoy será igual en Bob Bullock, en horario diurno.

Se pide a la gente evitar el también llamado Anillo 20, Interconector 69 o complejo carretero 59.

“Son trabajos impostergables, se tienen que reparar las grietas, que no se agudicen las ranuras en el piso de rodado, para que no se hagan más grandes, evitar que se extiendan o se corran, se le pone un pegamento especial, con un material también muy particular de pavimento o amarre, para dejar la superficie sellada, lisa y pareja”, dijo Raúl Leal Vocero de TxDOT.

Este jueves 8 de abril corresponde a ambos sentidos viales (este-oeste y su contraparte), entre la colonia Winfield y el parque estatal Lago Casa Blanca.

“Pedimos comprensión a los automovilistas y choferes de camiones pesados, todos los usuarios de esta vía, será entre 08:00 de la mañana y 05:00 de la tarde, igual, si hoy miércoles no concluyen los tareas en la interestatal 35, este jueves se reanudarán las tareas, para terminarlo”, agregó Leal.

Pidió atención y concentración a todos los conductores de todo automotor, estar al pendiente de

las cuadrillas de trabajadores de a pie, así como de camionetas, camiones y demás maquinaria y equipos de trabajo para la materia.