Laredo rebasa los 11 mil casos de Covid-19

Laredo superó ayer los 11 mil 94 positivos al registrar 249 casos nuevos de Covid-19 y ningún fallecimiento en las últimas 24 horas.

Del total de contagios, 10 mil 121 (91.2%) ya se consideran recuperados y 864 (7.7%) aún activos, de estos últimos, 135 están hospitalizados.

En el transcurso de la pandemia se han practicado 35 mil 460 pruebas y fallecieron 244 laredenses a causa del coronavirus.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer oficialmente sólo dos nuevos contagios de Covid-19 en Nuevo Laredo y ninguna defunción, por segundo día consecutivo.

En lo que va de la contingencia se han dado a conocer 2 mil 134 casos positivos, de los cuales 1718 (80.5%) se clasifican como recuperados,174 (8.1%) activos, luego de haber realizado 5 mil 239 pruebas. Desde abril a la fecha, 242 neolaredenses han fallecido por causas atribuibles al Sars Cov-2; en los últimos 11 días, sólo se ha dado a conocer una defunción por este padecimiento de manera oficial en la ciudad.

#CityofLaredo #COVID19Update 9/1 – As of 12pm –35,460 people have been tested; 11,094 are positive (864 active); 10,121 have recovered (estimated); and 244 have died. 135 hospitalized (60 ICU) For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF #HolaLaredo #LaredoHealth pic.twitter.com/fBZ47qPNBI

📣UPDATE/CHANGE: FREE #COVID19Testing tomorrow Wednesday 9/2, will be at LIFE Downs. 9/3 & 9/4 at Sames Auto Arena from 9am-4pm or until testing capacity is reached for the day. ID required; walk-up operation, oral swab test. For details call (956)795-4954 or 311#CityofLaredo pic.twitter.com/vpW1cN0H69

— City of Laredo (@cityoflaredo) September 1, 2020