Laredo, Texas: Agotan citas para vacuna contra Covid-19 en minutos

De nueva cuenta, en unos minutos se agotaron las 900 citas disponibles ayer para la aplicación de la vacuna contra el COVID 19. El portal del gobierno de Laredo se saturó con miles de solicitudes.

Las autoridades del Departamento de Salud de Laredo abrieron el portal de citas www.vaccinatelaredo.com a las 8:00 de la mañana y en menos de 10 minutos se agotaron los espacios disponibles.

El Departamento de Salud local recibió mil 200 dosis de vacuna pero para el programa de citas se usaron 900 y 300 son para aplicar la segunda dosis a personal de salud que fue vacunado el 23 de diciembre pasado.

Oficiales municipales hicieron algunas modificaciones en el portal para hacer más sencillo el proceso de registro para obtener una cita pero debido a la exagerada demanda de vacunas, el sitio se saturó en unos minutos.

Richard Chamberlain, Director del Departamento de Salud, dijo que mientras el estado no mande más dosis de vacunas no se puede activar el portal de citas.

“La cantidad de vacunas que recibimos es limitada y tenemos que ajustarnos a eso, ya pedimos más y en cuanto lleguen haremos el aviso oficial para activar de nuevo el programa de citas online”, mencionó el funcionario.

El personal de salud vacunará tanto a trabajadores del sector salud incluidos en la Fase 1A así como a personas mayores de 65 años y a mayores de 16 que tienen problemas de enfermedades crónicas, incluidos en la fase 1B.

📣We have 878 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.44% (+12 hospitalizations from 01/18) with 81 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/Vqf3iO0btz

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 19, 2021