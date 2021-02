Laredo, Texas: Buscan a una madre por muerte de bebé abandonada

Hoy se cumplen 10 días del hallazgo de una bebé moribunda recién nacida, en la colonia alejada Los Botines al noroeste del Condado de Webb, la nenita lamentablemente falleció, la autoridad busca a la mamá y está no ha sido encontrada.

El Departamento del Sheriff del Con- dado de Webb, ofrece recompensa a quien les llame al número (956) 415-2878 y les diga acerca de una mujer que estaba embarazada y ya no lo está más, desde el sábado 23 enero.

El domingo 24 la niña, con menos de 48 horas de nacida, fue hallada por un trailero que lentamente pasaba en su camión por un camino de terracería, en el cruce de San Juan y Falcón en aquella colonia alejada del Condado de Webb conocida como Los Botines, ubicado sobre el camino vecinal número 255, mejor conocido como antigua carretera de cuota a Colombia, Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Prohibirán reuniones sociales en la noche en Laredo Texas

Al conductor le llamó la atención el cúmulo de animales carroñeros, volando muy bajo y aterrizando en el paraje, tal vez buscando descarnar a un animal muerto.

La sorpresa fue mayúscula al ver desde lo alto de su camión, lo que parecía una criatura, un bebé, entonces escuchó un gemido o llanto y bajo de la unidad.

“Un servidor anima a cualquier persona con información a que por favor llame a nuestra oficina línea directa al 956-415-BUST (2878) y nos diga sobre una mujer que estaba embaraza y ya no lo está más, todo ciudadano colaborador permanecerá anónimo y alguien puede ser elegible para una recompensa en efectivo”, dijo Martín Cuéllar, comisario del Condado de Webb.

Cuéllar dijo que no descartan que la madre de la pequeñita, la cual falleció el mismo domingo 24 de enero, no sea ni de Los Botines, ni de Webb, ni de Laredo.

Era del sexo femenino, estaba muy grave, al parecer las aves rapiña y animales rastreros ya habían herido a la pequeñita.

Hay recompensa en efectivo a la llamada exacta que ayude a resolver este caso.

Los Botines, es una zona rural algo poblada, al noroeste del condado, los alguaciles buscan a la madre.

Hoy es una dama que no luce embarazo, pero que tampoco se le ve acompañada de su bebé.

Did you know Laredo has a home-based vaccination program? A patient must be bedbound, chairbound, has no means of transportation, and meets the criteria set forth by the Texas Department of State Health Services for the Phase 1B population.

Release: https://t.co/mRjJfbFWrP pic.twitter.com/Tq3WJrg3tv

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021