Roza Laredo, Texas los 15 mil casos de Covid

LAREDO, TEXAS.- Con 41 nuevos casos de Covid reportados ayer y una nueva muerte, sólo durante el mes de octubre se han registrado mil 88 contagios y 52 defunciones.

En el Departamento de Salud se informó que des-de marzo a la fecha, se han aplicado 68 mil 597 pruebas de Covid-19 con saldo de 14 mil 990 casos positivos y 14 mil 164 personas que se han recuperado.

En las últimas 24 horas se reportaron 41 nuevos contagios en la ciudad y la muerte de un hombre de poco más de 60 años, para llegar a 349 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en esta región en marzo.

En cuanto a los pacientes hospitalizados por el virus, ayer se reportaron 63 personas internadas en los nosocomios, 29 de ellas en las unidades de cuidados intensivos y se registró un 12.6% de pacientes de Covid-19 encamados.

TE PUEDE INTERESAR: Vacunarán contra flu en Laredo

Mientras tanto, en Nuevo Laredo se dieron a conocer oficialmente 14 nuevos casos de Co-vid-19 correspondientes a ocho hombres y seis mujeres en un rango de edades de 27 a 64 años.

Con la cifra anterior suman ya 2 mil 455 positivos, de los que 2 mil 71 se consideran recuperados y 77 aún tienen el virus, perdiendo la vida por causas atribuibles al Sars Cov-2, al menos 307 neolaredenses, según lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

#CityofLaredo #COVID19Update October 22 – As of 12pm – 68,597 people have been tested; 14,990 are positive (477 active); 14,164 have recovered (estimated); and 349 have died. 63 are hospitalized (29 ICU). For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/sjKOI33iUe

— City of Laredo (@cityoflaredo) October 22, 2020