Laredo, Texas: Dan pizzas a más de 300 familias afectadas por apagones

Más de 300 familias de la parte este de Laredo que se vieron afectadas por apagones de luz y falta de agua potable, recibieron pizzas, comidas preparadas y botellas de agua.

“Con el apoyo de voluntarios y de todo el staff de mi oficina organizamos ayuda rápida para que estas familias recibieran un poco de apoyo luego de una crisis muy fuerte durante varios días”, dijo Wawi Tijerina, comisionada del Precinto 2 en Webb.

Agregó que muchas personas se quedaron sin luz y perdieron comida en sus refrigeradores al echarse a perder por lo que tuvieron gastos extras para comprar más mandado.

“Muchos otros se quedaron sin agua potable durante unos días debido a esta crisis que vivimos en la ciudad y en todo el condado”, mencionó.

La comisionada Tijerina encabezó este esfuerzo y acudió a la escuela primaria Freedom del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) para usar sus instalaciones para la entrega de la comida y de las botellas de agua.

“Agradezco el apoyo de la directora Laura de los Santos y del entrenador René Velásquez para facilitar las instalaciones de la escuela”, dijo.

Decenas de familias desfilaron por el estacionamiento para recoger platillos de comida caliente además de pizzas y paquetes de agua potable.

“También quiero agradecer a mi staff y a todos los voluntarios que de todo corazón acudieron para donar su trabajo a beneficio de familias necesitadas”, señaló la funcionaria.

