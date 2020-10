Pierde Laredo 20 millones de dólares por virus

LAREDO, TEXAS.- El gobierno de Laredo cerró el año fiscal 2019-2020 con pérdidas de 20 millones de dólares por las afectaciones del Covid-19.

“Esperábamos que iban a llegar a unos 25 millones de dólares pero nos quedamos en 20 millones, la pérdida más grande la tuvimos en el Sistema de Puentes con unos 10 millones de dólares”, reveló el regente municipal Robert Eads.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen en 24 horas 5 por Covid-19 en Laredo

La pandemia de Covid-19 obligó al cierre de actividades industriales y económicas en México y en Estados Unidos además de Canadá, situación que redujo de manera considerable el comercio internacional.

“Tuvimos una baja en la recaudación de cruces de camiones, obviamente en la de vehículos y en los peatones y de marzo a la fecha perdimos unos 10 millones de dólares solamente en los puentes”, mencionó Eads.

Además, debido a las restricciones para viajeros no esenciales en los puentes internacionales, el gobierno de Laredo comenzó a perder mucho dinero en impuestos sobre ventas y en la ocupación hotelera.

“También perdimos dinero en la generación de proyectos que necesitan permisos de construcción, en la captación de impuestos y hasta en el pago de servicios”, explicó Eads.

Consideró que si se eliminan las restricciones a viajeros no esenciales hacia Estados Unidos a finales de mes, el municipio comenzará a recuperarse al igual que los comercios locales, tanto las tiendas como los hoteles.

El Regente Municipal resaltó que el cabildo tomó decisiones drásticas para hacerle frente al déficit de 20 millones de dólares derivado de las afectaciones del Covid-19.

#CityofLaredo #COVID19Update 10/2 – As of 12:00 p.m. – 59,170 people have been tested; 14,156 are positive (660 active); 13,181 have recovered (estimated); and 315 died. 77 are hospitalized (43 ICU). For more information: https://t.co/scLf7UZRZ3 #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9mOAk70Z0u

— City of Laredo (@cityoflaredo) October 5, 2020