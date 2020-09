Laredo, Texas reporta 3 muertes de Covid-19

La ciudad de Laredo registró 37 nuevos casos y 3 fallecimientos por causas atribuibles al Covid-19 en las últimas 24 horas para sumar, 12 mil 131 positivos y 255 defunciones por esta causa desde marzo a la fecha.

De la cifra total de diagnósticos, se considera que 11 mil 146 ya se recuperaron, 585 continúan activos y de estos últimos, 145 están hospitalizados.Solamente en la última jornada se registraron 24 nuevas hospitalizaciones.

Nuevo Laredo por su parte registró oficialmente nueve casos de coronavirus en seis mujeres y dos hombres entre 36 y 74 años, pero sin defunciones por cuarto día consecutivo, según los informes de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

De esta manera suman 2 mil 191 casos oficialmente confirmados en la ciudad, pero de éstos ya se han recuperado mil 814, mientras que 134 siguen activos y 246 han fallecido por complicaciones del Sars Cov-2.

