Laredo, Texas: Buscan a ladrón de una cama de ¡15 mil dólares!

Se busca al ladrón de una cama valuada en 15 mil dólares, de alta estima para su dueño, se ofrece recompensa en efectivo de hasta 1 mil dólares por parte de Laredo Crime Stoppers.

Llame al teléfono 727-TIPS y dígales quien se la robo y dónde pueden encontrar al ladrón.

La Policía de Laredo dijo que la recámara fue hurtada de una bodega en el centro histórico, donde provisionalmente se encontraba almacenada, para un posterior cambio de domicilio del propietario.

Alguien tiene que saber quién se robó estos muebles tan especiales, el testigo circunstancial puede ganarse una recompensa en efectivo.

Quien ayude a la Policía a recuperarla no tiene que dar sus datos personales, toda llamada a LCS es anónima, 100 porciento segura, nunca se le pedirá identidad particular.

Sólo debe llamar desde cualquier teléfono y decir dónde está el culpable o la cama.

