Laredo, Texas suma 3 días de reducción de casos de Covid-19

LAREDO, TEXAS.– La incidencia de Covid-19 en Laredo sigue a la baja y por tercer día consecutivo registró menos de 40 contagios.

El reporte del Departamento de Salud indicó que en tres días la ciudad ha registrado 83 casos positivos, es decir, un promedio de 27 diarios, muy lejos de los 309 por día registrados en las primeras dos semanas de agosto.

La disminución de contagios comenzó el viernes cuando se reportaron 40 casos, continuó el sábado con sólo siete contagios y ayer domingo se registraron 36 para totalizar 10 mil 130 positivos desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo.

Hasta ayer, oficiales de salud de Laredo, Texas reportaron que se han hecho 29 mil 974 pruebas de Covid-19 con saldo de 10 mil 130 positivos y 9 mil 122 pacientes recuperados además de 223 muertes y 164 personas hospitalizadas.

En cuanto a los decesos, el pasado viernes se registraron tres, el sábado solamente fue un deceso y este domingo otros cuatro para totalizar ocho en tres días y 223 desde el comienzo de la pandemia en la ciudad.

#CityofLaredo #COVID19Update 8/21 – As of 12pm –29,271 people have been tested (190 pending); 10,087 are positive (1,013 active); 9,010 have recovered (estimated); and 218 have died. 154 hospitalized (63 ICU) For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/u88AB3IyiX

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 21, 2020