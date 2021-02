LAREDO, TX: Reactivan portal de citas para vacunas covid a mayores de 65 años

LAREDO, TX.- Este miércoles a la 1 de la tarde se reactivará el portal de citas para la aplicación de la vacuna contra el COVID 19 a personas mayores de 65 años de edad.

Oficiales del Departamento de Salud pidieron a las personas entrar al portal www.vaccinatelaredo.com para hacer una cita y quienes prefieran hacerlo por teléfono deben marcar al 311.

La tarde de este martes el gobierno de Laredo recibió una remesa 5 mil vacunas por parte del estado y se aplicarán en 14 diferentes puntos utilizando seis escuelas del distrito de UISD, seis de LISD, el Colegio de Laredo y TAMIU.

📣 The online portal and phone lines to set an appointment for the COVID-19 vaccine will open on tomorrow at 1:00 p.m to only those who are 65 years of age and older.

— City of Laredo Health Department (@LaredoHealth) February 24, 2021