Laredo, Tx: Retiran primera demanda contra dueño de terrenos para muro

La Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos ya retiró la primera demanda contra un dueño de terrenos en Laredo, a quien pretendían despojar de su propiedad para construir el muro.

De acuerdo con Tricia Cortez, de la Coalición No Border Wall, ya se hizo efectiva la orden del presidente Joe Biden para congelar los contratos de construcción del muro y el acceso a propiedades privadas para realizar trabajos de topografía para la planeación, diseño y construcción del muro.

Consideró que esta acción es un alivio para las comunidades fronterizas que enfrentaron la amenaza de demandas por parte del gobierno federal, durante la Administración de Donald Trump y donde se corría el riesgo de perder miles de acres de terreno para hacer el muro.

En el área de Laredo y Zapata se archivaron 35 demandas contra dueños de terrenos, incluida una contra el Orfanatorio del Sagrado Corazón en la parte sur de la ciudad y dos contra el gobierno de Laredo.

Actualmente, hay 14 de mandas pendientes en la Corte Federal en las que se incluyen unas contra el Condado de Zapata, el Colegio de Laredo, Apartamentos Zaragoza y en contra de vecinos del barrio El Azteca.

Mencionó que bajo la Administración de Trump se trató de despojar a muchas personas de sus terrenos usando procedimientos ilegales, y esto motivó que se formara la Coalición No Border Wall Laredo para defender sus derechos.

Una de las más recientes demandas que está en suspenso es la del gobierno federal contra Guillermo Caldera, en la parte oeste de Laredo. La Corte negó al gobierno federal el acceso a la propiedad para hacer trabajos de topografía.

Se dictaminó que habrá una conferencia en la Corte el 23 de marzo, luego de una revisión exhaustiva de la orden del presidente Biden para detener el proyecto de la construcción del muro.

El abogado Ricardo de Anda, miembro de la Coalición y defensor de algunos de los demandados, consideró un gran alivio que el gobierno federal haya comenzado a retirar sus demandas.

