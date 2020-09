Las otras víctimas del Covid

Compartir esta publicación













Las otras víctimas del coronavirus: algunas familias han enfrentado problemas económicos en plena pandemia, por lo que han hecho cambios y han emprendido para sobrevivir ante la contingencia.

Manuel Fernández y Nohemy Juárez son una pareja neolaredense que tenían una familia estable económicamente, pero las dificultades desencadenadas por la pandemia les arrebató sus empleos, ocasionando que salieran de la zona de confort y crearan un camino que les siguiera generando sustento para ellos y sus hijos.

Hoy, quizás tras pasar por uno de sus momentos más difíciles, se han convertido en un ejemplo más para la ciudadanía, pues decidieron emprender un proyecto llamado “Las camitas de Fer”, que les ha devuelto la tranquilidad necesaria.

“Llegó un momento en que pensamos ¿qué sigue ahora, desempleado él y yo; qué haremos? Pero antes de entrar a la desesperación pusimos la confianza en que Dios nos diera la respuesta; uno no estaba preparado para esto, cada quien tenía su trabajo y de pronto te ves frente a una situación inesperada”, mencionó Nohemy.

Sin embargo, ante la tempestad un día decidieron emprender en un oficio del cual antes era desconocido.

“ Una mañana me desperté porque había mucho ruido como de una sierra eléctrica, salí a la galería y me encontré con una mesa llena de material: telas, madera, hilos, agujas y me dice Manuel: te presento mi nueva creación; camitas para perros”, expresó.

Aunque sin duda este 2020 ha sido un año de cambios, carencias y de momentos de incertidumbres, todo lo relacionado con los estragos causados por la pandemia no ha sido negativo, pues muchas familias en la ciudad tuvieron que adaptarse a los cambios, sobre todo buscar nuevos talentos, sacar fuerzas y habilidades que nunca nadie pensó tener, y de ahí han nacido buenas oportunidades.

“Estoy sorprendida de cómo estas camitas han sido un éxito, a veces no se da abasto con los pedidos, yo le ayudo a veces a entregar, gracias a Dios y a esto que se le ocurrió es que no nos ha faltado nada en estos tiempos de crisis mundial; también me doy cuenta que la creatividad y el empeño que le pongamos por salir adelante con nuestra familia nos darán el éxito”, finalizó.

Nohemy y Manuel no son el único ejemplo de superación ante la crisis en la ciudad, recientemente dimos a conocer el caso de Alma Torres, quien a raíz de la súbita falta de empleo, tomó la decisión de realizar mandados a mujeres de la ciudad; como también muchas otras personas que empezaron negocios que siempre habían tenido en mente, pero que por el tiempo no lo habían podido concretar.