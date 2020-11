“El violador eres tu”: Himno feminista que le dio la vuelta al mundo cumple un año

Hace un año, el colectivo feminista chileno Las Tesis estrenó en las calles de Valparaíso un performance que venía preparando hacía mucho tiempo y que formaba parte de un proyecto teatral.

El plan de las artistas y activistas Lea Cáceres, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Daffne Valdés era crear una obra integral que cuestionara al patriarcado, pero en octubre de 2019 el país cambió. Un inesperado estallido social protagonizado por jóvenes que protestaron por el aumento en el precio de boleto del metro modificó por completo la agenda política, social y económica del país.

Desde ese momento, Chile fue un hervidero de manifestaciones inéditas por su masividad que fueron reprimidas una y otra vez por el Gobierno de Sebastián Piñera. El reclamo ya no era el alza de un servicio público, sino la transformación integral de una sociedad marcada por la desigualdad.

En ese escenario de lucha y caos, Las Tesis decidieron estrenar en Valparaíso una de las canciones de su obra. Incluía música, vestuario y coreografía.

TE PUEDE INTERESAR: Investiga El Vaticano ‘like’ del Papa Francisco a modelo en Instagram

“El patriarcado es un juez / que nos juzga por nacer / y nuestro castigo es la violencia que no ves. / Es femicidio / impunidad para mi asesino. / Es la desaparición, es la violación…”, cantaron a coro decenas de mujeres formadas en filas, con los ojos vendados y pañuelos verdes, el símbolo de apoyo a la legalización del aborto, amarrados al cuello, en las muñecas o en sus bolsas.

La potencia de la imagen llegó al clímax con la estrofa que resumía en tan pocas palabras siglos de violencia patriarcal: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, repitieron cuatro veces seguidas al retomar las repetidas frases con las que se suele culpar a las mujeres de los abusos que padecen. Para que quedara claro: “el violador eras tú / el violador eres tú / y los ‘pacos” (policías) / los jueces / el presidente / el Estado opresor es un macho violador”.

Mientras unas mujeres interpretaban, otras pintaban con gises en el asfalto: “Un violador en tu camino”.

La intervención urbana, mezcla de denuncia, dolor y rabia, quedó grabada. Fue compartida en redes sociales. Y comenzó a viralizarse en todo el mundo.

Si en Valparaíso había actuado una treintena de mujeres, sólo cinco días más tarde, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles más la interpretaron en diferentes puntos de Santiago. Los videos de la performance seguían compartiéndose en las redes sociales, reproduciéndose por millones.

El colectivo luego convocó a grupos de mujeres y disidencias a realizar la intervención el 29 de noviembre “desde sus propios territorios”, es decir, en donde estuvieran sin importar geografías. También invitó a adaptar versiones propias, ya fuera en lenguaje de señas o acorde a culturas indígenas. Como fuera. Lo importante era replicar el mensaje.

La respuesta fue abrumadora y sobrepasó cualquier expectativa. Hubo performances en París, Ciudad de México, Madrid, Londres, Bogotá, Buenos Aires, Berlín… el canto ya se había expandido, sin fronteras de idiomas, culturas, ni distancias.

“Queremos agradecer a todas las personas que han participado en las intervenciones a lo largo de Chile y del mundo. Gracias por tomar nuestro trabajo y hacerlo suyo. Nos llena de emoción y orgullo constatar que organizarnos y trabajar juntas/es se haya vuelto un gesto tan simple”, escribieron Las Tesis en un mensaje en el que recordaron que ellas son sólo cuatro trabajadoras del arte chilenas.

“Y si bien es esperanzador por un lado, también es devastador, porque aquello que nos une es una lucha común, que como hemos constatado sigue siendo transversal a múltiples realidades y culturas. Tenemos tanto por que luchar, tantas consignas que gritar juntas/es, y sin duda lo haremos”, agregaron.

LIVE: Inspired by the feminist Chilean group #LASTESIS, feminists are staging a creative action outside the Weinstein trial and throughout New York City to confront systemic violence across the globe. https://t.co/nwKXu5JRkl

— Alyssa Klein (@dj_diabeatic) January 10, 2020