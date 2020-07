Laura Bozzo sobre México: Daría la vida por largarme este p*to país (VIDEO)

La conductora no midió sus palabras y arremetió contraa Juan Osorio y de paso con el país que le dio trabajo

Laura Bozzo desató la polémica y el enfado de sus fans mexicanos (si es que todavía le queda alguno) luego de que se publicara un audio donde expresa su molestia con Juan Osorio y de paso, insulta a México, país en el que actualmente labora con su programa Laura Bozzo Sin Censura.

“Daría la vida por largarme de este puto país, la gente envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? (a decir) En México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú”, despotricó la conductora.

La reacción de Laura Bozzo surgió luego de en el programa en línea Chisme No Like, los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani revelaran que el productor Juan Osorio no trabajaría con la peruana por cuestiones de seguridad.

Tras insultar a México, la conductora afirma en el audio que habla “perfectamente italiano” dejando entrever que podría continuar su carrera en Italia.

La primera en reaccionar a las declaraciones de Laura fue la conductora Elisa Beristain, quien calificó de ingratitud la respuesta de Bozzo.

“Yo como mexicana te voy a decir algo: Total ingratitud. En tu país no te quieren Laura […] Yo no sé quién después de este audio que les estamos presentando en exclusiva, va a querer ver tu programa.

Hasta el momento no ha declarado nada en sus redes sociales sobre estos audios.