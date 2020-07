Laurita Garza, su escuela y el lugar donde mató a Emilio Guerra: VIDEO

Compartir esta publicación













La historia de amor de Laurita Garza y de Emilio Guerra cobra vida gracias al corrido interpretado por Lalo Mora y Los invasores de Nuevo León, pero en realidad si existió la pareja pero por motivos de respeto a la familia sus nombres fueron cambiados y otros detalles que se mencionan en la exitosa canción.

El verdadero nombre de Laurita Garza la maestra que decidió terminar con su vida y con la de su pareja, es María Justina Cabrera García, quien tuviera en ese entonces 23 años, y su enamorado en realidad se llamaba Juan Manuel García Garza.

Laurita Garza y Emilio Guerra

La historia real tuvo lugar el 1 de abril de 1954, según registros oficiales y relatos de familiares y amigos que convivieron con la pareja, según el corrido, Laurita Garza, quien desempeñaba como profesora de primaria, se vengó de Emilio Guerra, su novio, tras enterarse que supuestamente le era infiel y que iba a casarse con otra mujer.

Laurita Garza en vida

Según lo habitantes del pueblo, Justina (Laurita Garza) mató a su prometido Juan Manuel García Garza, luego de un “ataque de celos”.

Aun en aquella región viven familiares consanguíneos de Laurita Garza y actualmente, el hermano menor de Laurita Garza, Alejandro Cabrera García, tiene 83 años, éste relató todo lo ocurrido cuando el tenía entre 10 y 11 años de edad.

El hermano menor recuerda que el día anterior al asesinato hubo un baile popular, en el que su hermana le pidió que bailara con ella, pero él por respeto y temor a Juan Manuel, quien solía estar armado, sólo bailó cuatro canciones con la maestra para así evitar celos y problemas a la pareja.

Al día siguiente Justina llamó a Juan Manuel y se vieron en el lugar donde acostumbraban platicar, cerca de la escuela donde impartía clases.

Sólo ellos saben cuál fue el tema del que hablaron en dicho encuentro. De pronto en los alrededores se escucharon unos balazos. Más tarde encontraron los dos cuerpos ambos con disparos de bala y con sangre.

Letra y canción de Laurita garza

A orillas del Río Bravo, en una hacienda escondida

Laurita mató a su novio

Porque él ya no la quería y con otra se iba a casarse

Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela

Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela

El otro el de Laura Garza

La maestra de la escuela, La última vez se vieron, ella lo mandó llamar

Cariño del alma mía

¡Tú no te puedes casar!, ¿no decías que me amabas?

Que era cuestión de esperar, Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia?

No puedes abandonarme, después que te di mi vida

No digas que no me quieres

¿Cómo antes sí me querías?Solo vine a despedirme, Emilio le contesto

Tengo mi novia pedida, por ti, mi amor se acabo

Que te sirva de experiencia

Lo que esta vez te pasó, No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita

De la bolsa de su abrigo

Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros

Luego se mató Laurita

Laurita Garza, Laurita Garza, Laurita Garza