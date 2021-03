Le comprueban robos en autos

Se detuvo a un ladrón a quien se le comprobaron 6 allanamientos de vehículos y 4 robos consumados dentro de los mismos, todos cometidos en un solo día en el área del Camino a Las Minas.

Fue el 7 de febrero, cuando Luis Gerardo Ticas Arizmendi, de 21 años de edad, agarró parejo en las calles de su sector al noroeste de Laredo, en los carros cuyos dueños dejaron sin candado en las puertas, ni sistemas de alarma activados.

Ahora Ticas Arizmendi, fue arrestado el jueves día 4 a las 06: 00 de la tarde en la cuadra 5 de la calle Norwich, junto a la iglesia católica San Judas Tadeo, entre las colonias Lowry Farm y Dellwood Park, a una cuadra de la vía rural número 1472, menor conocida como Camino A Las Minas.

Detectives de la Fuerza de Tarea Contra el Robo de Autos de la Policía de Laredo, ejecutaron la orden de aprehensión después de que la división de patrullaje, les indicaron de una serie de reportes en el camino a Las Minas.

Los investigadores de robos de vehículos, ya conocen a Luis Gerardo Ticas y culminaron su indagatoria en esa misma área de la ciudad.

“Todos los vehículos allanados y robados por este ladrón, estaban a merced del ratero, es decir, sin seguro en las puertas, así pudo obtener objetos de valor dejados por los afectados” dijo la detective Gina Gonzales, quien es agente de esa división policiaca.

El número telefónico (956) 795-2800 es de la Policía de Laredo y está disponible para que los vecinos denuncien robos al interior de vehículos.

“Pero antes les pedimos a las familias que cierren bien sus coches y que no dejen artículos de valor dentro de los mismos”, concluyó la investigadora Gonzales.

