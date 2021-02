Le salen caras clases en línea

Compartir esta publicación













“Ahora gasto más en celular para que hagan la tarea mis hijos de primaria y en el Cobat 18, una inversión que antes no hacíamos”, dijo Carolina Mendoza Martínez de la colonia Insurgentes, al sur poniente de la ciudad.

“Gasto ahora más en celular para que mi hijo José Arnulfo García Mendoza de seis años haga su tarea y mi hija Irene Alexandra García Mendoza de 15 años que va al Cobat 18 y mi esposo tiene que meter internet con 150 pesos y le dura dos días”, dijo la mujer de 42 años.

El menor quien realiza su tarea en el patio de su casa, fue inscrito en la primaria Eutimio Rodríguez en la colonia 150 Aniversario, pero debido a la pandemia está como todos, aquí en casa, manifestó la madre.

“Esto no ha sido fácil tengo tres hijos, una ya no quiso estudiar y batalla uno, en ocasiones tenemos que salir y no hay internet, nos vemos restringidos, nosotros nos dedicamos a vender nopales, los limpiamos y salimos a caminar de casa en casa en las colonias, ya no conseguí trabajo en fábrica”, contó.

Carolina Mendoza dijo que es un gasto extra ponerle saldo al celular.

Agregó que de Monterrey le traen las rejas del nopal y dedican tiempo a retirar espinas, picar y embolsar para la venta y llevar el sustento familiar.

La nueva modalidad que se aplica debido a la contingencia sanitaria mundial, obliga a los padres a invertir en tiempo aire para que sus hijos tomen clases y realicen las tareas en teléfono.

“Por una parte están seguros porque están en la casa y hacen la tarea, pero en lo económico es difícil, no es lo mismo las clases presenciales, la mayor que va al Cobat se la pasa mucho tiempo y le digo: ‘Hija, debes de quitarte de ese teléfono’, y me dice: ‘Mamá es que tengo mucha tarea, es demasiada’”, comentó.

Otros gastos mayores son las colegiaturas que superan los 2 mil pesos y 750 pesos de los libros de su hija y el mantenimiento 750 más.

“Mi hija Nayeli de 16 años, ya no quiso estudiar y me dijo: ‘Mami ya no inviertas en mí, no me gusta la escuela’, yo hubiera querido que lo hiciera y hago mi esfuerzo, es difícil afrontar estos gastos extras cuando no se tiene dinero, pero es la educación de mis hijos”, concluyó la madre de familia.