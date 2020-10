Legalmente Rubia 3 ya tiene fecha de estreno

Regresa a las pantallas grandes la icónica historia de la chica de vestidos rosas y cabellos dorados que logró ser una prestigiosa abogada: “Legalmente Rubia”, y toda la generación juvenil del 2000 grita de emoción.

Ya pasaron 17 años desde que se estrenó la segunda parte de la película de culto adolescente Legalmente Rubia, y hace poco, el estudio encargado de la producción anunció que había una tercera parte cocinándose y que llegaría en febrero de este año, sin embargo no hubo más movimiento y el anuncio sólo quedó en una promesa.

Pero las buenas noticias llegaron para los fans de estas producciones cuando el estudio de cine MGM anunció por medio de su cuenta de Twitter que la tercera parte de Legalmente Rubia llegará a la pantalla grande en mayo del 2022.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020