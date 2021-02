Leones LGBT; el equipo de futbol que rompe con estereotipos

Compartir esta publicación













Cuando el silbato pita, el balón rueda sobre la cancha y la pinta de arcoíris debido a que Leones LGBT+ busca terminar con el prejuicio de que los hombres homosexuales no pueden jugar un deporte, que consideraron, es de “machos”.

La idea surgió cuando José Juan jugaba en un equipo de chicos heterosexuales, pero se le ocurrió formar un grupo de hombres gays, idea que fue respaldada por el vicepresidente, Andy Cristo, al tiempo que le entraron a la liga de fútbol 7, en el deportivo Lázaro Cárdenas en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Entrenados por un coach heterosexual, la mayoría de los jugadores tienen sus empleos formales, desde profesionistas, trabajadores de grandes empresas y de gimnasios, mientras que hay un adulto que se dedica a realizar show travesti imitando a grandes estrellas de México.

“Aquí es para buscar oportunidades, para crecer y para que el mundo LGBT nos vea y sepan que no por ser un deporte considerado de hombres, nosotros no podamos, hay muchos chavitos que por miedo al qué dirán pues no se arriman a jugar el deporte que les gusta”, indicó Cristo.

De acuerdo con el vicepresidente del equipo, los demás grupos piden jugar contra ellos cuestionando al árbitro: “¿a poco los jotillos pueden, apoco sí?, pero al terminar el partido salen molestos porque son derrotados por Leones con diferencia de uno o dos goles.

“Yo diría que se quiten el miedo y quienes deseen integrarse como porristas son bienvenidos, están las puertas abiertas de este equipo. Mira la neta donde quiera te van a criticar por lo que hagas o por lo que no hagas, y a la comunidad de nuestro estado le decimos que también podemos porque no solamente somos dos grupos de borrachos y que se prostituyen”, apuntó.

Anteriormente jugaban los miércoles o jueves, pero por cuestiones de la pandemia del covid-19 ahora solo entrenan, debido a que se preparan para el 13 de marzo, fecha en que tienen su primer torneo cuadrangular en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, invitados por el equipo de Ajolotes.

“Vamos por la copa … seguimos avanzando…. 123… Leones”, confirmaron.

