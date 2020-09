Les responde comunidad a las niñas que usaban WiFi de Taco Bell para su tarea escolar

Más de $130,000 dólares se han recaudado para una familia en California, después de que una foto de dos niñas usando el WiFi gratuito en un estacionamiento de Taco Bell para completar su trabajo escolar se volviera viral la semana pasada.

En la foto, se puede ver a dos niñas sentadas en la acera afuera de un Taco Bell en Salinas, California, trabajando en computadoras portátiles mientras un empleado se agacha frente a ellas, para poder atender sus tareas escolares, ya que el curso escolar se está realizando a distancia, debido a la pandemia de coronavirus.

Los rostros de las niñas en la foto están oscurecidos, pero el Distrito Escolar Primario de la ciudad de Salinas identificó a las estudiantes después de que la foto comenzó a circular e “inmediatamente proporcionó a la familia un punto de acceso a Internet”, dijo Richard Gebin, oficial de relaciones públicas del distrito.

El distrito escolar de Salinas, que tiene poco menos de 8,500 estudiantes, está en modo de aprendizaje a distancia completo, según Gebin. Los funcionarios escolares ya han distribuido 8,245 Chromebooks y 1,500 hotspots y ahora esperan que se entreguen 2,500 hotspots adicionales.

Jackie López dijo que comenzó una campaña de recaudación de fondos para esta misma familia después de enterarse de que iba a ser desalojada de su hogar por no poder pagar la renta, según GoFundMe.

López dice en la página de GoFundMe que inició la recaudación para que esta familia pudiera pagar al menos dos meses de renta, y que la respuesta de muchas personas que han donado, fue inesperada.

Desde entonces, se han recaudado más de $130,000 y la familia está trabajando con un contador para administrar los fondos y dar cuenta del uso de lo recaudado a los donantes que lo requieran.

El condado de Salinas está cerca del famoso Silicon Valley, donde se asientan las más importantes corporaciones relacionadas con Internet.

Sin embargo, se estima que miles de personas no tienen acceso a Internet en California, y según lo apuntado por Kevin de León, exsenador de California, dijo en un post relacionado con esta foto viral, que alrededor del 40% de quienes no lo tienen, son latinos.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can 'go to school' online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don't have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020