Leticia Calderón libre de covid, pero su papá fallece y no logra vencer al virus

La actriz Leticia Calderón dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de su papá, quien desde hace días estuvo hospitalizado a causa de covid-19.

Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya ni llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito”, escribió en redes.

Mientras ella regresaba a casa, sus dos hijos estuvieron al cuidado de su mamá.

Tras difundir la triste noticia, sus seguidores le mandaron cariño y buenas vibras en estos momentos difíciles que está viviendo.

Leticia Calderón narró su dura experiencia con el COVID

La actriz Leticia Calderón reveló cómo se encuentra después de haber batallado contra el coronavirus y desmintió haber ingresado al hospital en el estado de gravedad que destapó la exreina de belleza Yadhira Carrillo.

“Informaron mal, afortunadamente no llegué cianótica (al hospital). Estaba yo en casa con oxígeno, con el medicamento que me había recomendado la doctora. No estaba saturando parejo, a veces estaba en 92, a veces bajaba a 88, de repente 90, de repente 88, no sé. No estaba saturando parejo, entonces la doctora dijo que no le gustaba, cada vez estaba más débil”, dijo la actriz.

La antagonista de En nombre del amor compartió en el programa matutino Sale el Sol quepresentó un a sensación de debilidad y somnolencia aguda antes de ser internada en el hospital.

“En ese momento mi hermano estaba en el hospital, días después me hospitalizan a mi papá. Yo me quedo con mi mami aquí cuidándola y la verdad es que tampoco podía atenderla a ella ni a mis hijos que también habían salido positivo”, comentó la actriz.

Después de sentir cómo su salud continuaba deteriorándose, Leticia decidió internarse en el hospital, en donde se quedó una semana, y pidió ayuda a Juanito, hijo de Juan Collado, para poder encontrar una cama disponible: “Se movilizaron y se los agradezco enormemente, de verdad. Estuvieron muy pendientes de mis hijos y me hicieron el favor de encontrar una cama”.

Una vez internada, la actriz fue diagnosticada con neumonía. En la emisión del programa, la actriz explicó que sus pulmones estuvieron en desventaja tras haber padecido neumonía anteriormente, escenario que le ocasionó un profundo temor.