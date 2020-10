Aprueban ley HEROES: incluye segunda ronda de cheques de estímulo

ESTADOS UNIDOS.- La versión revisada de la Ley HEROES que aprobó la Cámara de Representantes este viernes incluye una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200 para adultos de ingresos medios y bajos.

La nueva legislación también restaura $600 en beneficios de desempleo semanales adicionales, que hasta su expiración en julio proporcionaron un salvavidas a decenas de millones de adultos que perdieron sus trabajos cuando la pandemia paralizó la economía en marzo.

Pero para que se convierta en ley, la propuesta necesita pasar en el Senado, donde legisladores republicanos se han resistido a acordar un paquete de alivio económico por encima de los $500 mil millones.

La legislación, de $2.2 billones, más bien sirve como una referencia para las negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca.

En un comunicado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el proyecto de ley refleja un paquete de $1.2 billones de dólares menos que la Ley HEROES original de los demócratas de mayo, que no logró avanzar en medio de la oposición de los republicanos.

Tras la aprobación del proyecto de ley, Pelosi y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, hablaron por teléfono durante aproximadamente una hora este lunes en la continuación de las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda.

Pelosi y Mnuchin esperan volver a hablar el martes mientras la Casa Blanca y los líderes demócratas intentan elaborar un elusivo quinto paquete de ayuda para la pandemia, dijo el portavoz de Pelosi, Drew Hammill, en un tuit.

Speaker Pelosi and Secretary Mnuchin spoke by phone today at 11:30 a.m. for approximately 1 hour. The two discussed the justifications for various numbers and plan to exchange paper today in preparation for another phone call tomorrow.

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 5, 2020