Líderes católicos en EEUU rechazan vacuna covid porque afirman que está hecha de “fetos abortados”

Durante sus homilías líderes católicos de las ciudades de San Luis y Nueva Orleans les están comunicando a sus feligreses que la vacuna covid Johnson & Johnson tiene “riesgos morales”, porque es producida usando una línea celular de cultivo derivada de fetos abortados.

La arquidiócesis de Nueva Orleans opina que la decisión de recibir la vacuna o no es asunto de consciencia individual. En un comunicado oficial de la arquidiócesis no recomendó especifícamente a los católicos no tomar la vacuna de Johnson & Johnson, pero añadió que los católicos deberían escoger las vacunas producidas por Moderna o Pfizer, si están disponibles.

Líderes católicos vs vacuna Johnson & Johnson

Los líderes católicos de la arquidiócesis de San Luis sí dijo explícitamente a su comunidad a buscar la vacuna de Pfizer o Moderna y evitar la de Johnson & Johnson si es posible.

Johnson & Johnson emitió una declaración en la que reiteró ante la opinión pública que no existe tejido fetal en la vacuna.

La vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus es producida utilizando un virus inerte de la gripa, un adenovirus, con la misma tecnología empleada que utilizaron al lograr crear una vacuna exitosa contra el ébola. El adenovirus es cultivado utilizando lo que se denomina un cultivo celular inmortalizado y después se extrae y purifica.

Insisten en señalar el uso de bebés abortados en la fabricación de vacunas de COVID. Se refiere al uso para pruebas de laboratorio de la línea celular MRC5, que se deriva del pulmón de un aborto espontáneo que ocurrió en 1966. ¡No es que se machacan fetos para hacer la vacuna! — Alejandro Macias (@doctormacias) February 17, 2021

Existen varios tipos de líneas celulares que fueron creadas hace décadas utilizando tejido fetal y que son ampliamente usadas en la producción médica, pero las células en esas líneas actualmente son clones de las células iniciales, no el tejido original.

En enero, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos afirmó que líneas celulares “derivadas de aborto” fueron empleadas para probar las vacunas de Moderna y Pfizer, pero no en su desarrollo y producción.

"No había oído una postura tan aberrante y tan anticientífica y un pronunciamiento tan lejano a la realidad", dijo @HLGatell sobre la pregunta de que si se usaban restos de fetos humanos en la elaboración de la vacuna anti COVID. @lopezobrador_ @Notimex_TV @Notimex pic.twitter.com/6OPJa5QJfw — Alejandro Garza (@AGarza2021) February 3, 2021

Las declaraciones de las arquidiócesis renovaron las discusiones religiosas sobre la vacuna y el uso de células derivadas de abortos. Cabe recordar que a finales del año pasado el Vaticano dijo que “es moralmente aceptable recibir vacunas contra el COVID-19 que han usado líneas celulares derivadas de fetos abortados” en la investigación y en el proceso de producción cuando no hay vacunas “éticamente irreprochables” disponibles para el público.

El papa Francisco ha hablado reiteradamente sobre la necesidad de asegurarse de que las vacunas estén disponibles ampliamente, en especial para los pobres y los marginados. Y el mes pasado, un decreto firmado por el gobernador de la Ciudad del Vaticano dijo que los empleados del Vaticano que decidan no vacunarse sin una razón médica demostrada podrían ser sancionados, incluso con el despido.