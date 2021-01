Líderes del mundo desean pronta recuperación de AMLO

Diversos mandatarios y líderes de todo el mundo externaron la pronta recuperación del presidente López Obrador tras haber dado positivo a covid-19.

Mandatarios y ministros diplomáticos, desearon la pronta recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todos lamentaron el contagio de covid-19 del mandatario de México y le enviaron sus deseos, tras darse a conocer el estado de salud, que se encuentra estable y con síntomas leves.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, deseó la recuperación del Presidente López Obrador, reiterando que “expresamos toda nuestra fuerza y solidaridad en nombre del pueblo venezolano y del presidente Nicolás Maduro”.

En tanto, el presidente Nicolás Maduro pidió elevar “plegarias a la Santísima Virgen de Guadalupe para que te dé fortaleza y sanación”, deseando su pronta recuperación y solidaridad con López Obrador.

Argentina

El presidente Alberto Fernández dijo que recibió la noticia “con sincero pesar”, reiterando que “su pueblo lo necesita y que America Latina lo acompaña en este tiempo difícil que nos toca vivir”.

Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reiteró que él y su esposa, Sophie Grégoire “le deseamos una rápida y completa recuperación del virus”. La primera dama de Canadá también había contraído el covid-19en el inicio de la pandemia.

Sorry to hear the news, @LopezObrador_ – Sophie and I wish you a full and speedy recovery from the virus.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2021