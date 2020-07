Liga MX: Santos pide iniciar Guardianes 2020 pese a brotes de coronavirus (VIDEO)

Compartir esta publicación













Pese a los grandes riesgos en los deportes, en especial el fútbol, causados por la pandemia, Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna considera prudente arrancar la competencia del Guardianes 2020.

Guillermo Almada está a favor de que arranque la Liga MX Guardianes 2020 tal y como está programado, pese a que algunos equipos han registrado brotes de COVID-19, como lo es el caso de Atlas el mas reciente ejemplo, ya que para el estratega es importante adaptarse a la Nueva normalidad y que la economía no caiga caiga mas de lo que ya a decaido.

Guillermo Almada a favor de iniciar Torneo Guardianes 2020

“Primero que empiece, hay que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, si no nos morimos por el covid-19 nos vamos a morir de hambre, porque la economía se para, la alimentación no llega, debemos aprender a vivir con todo esto, tenemos que arrancar porque no se puede hacer más largo y es parte de la sociedad la cultura futbolística”, Dijo el director técnico del Santos Laguna.

A los Guerreros del Santos les toca arrancar la competencia ante el flamante campeón de la Copa por México GNP y el equipo que mejor fútbol mostró durante la pretemporada; Cruz Azul. Ante esto, Guillermo Almada fue claro al decir que de su parte no existen los pretextos y que enfrentar a uno de los grandes siempre será motivante aun asi teniendo una contingencia mundial.

Si bien, ahora que comience el Torneo Guardianes 2020 vendrán viajes y con ello riesgos, así que deben atender las recomendaciones de la parte médica del Club, como autoridades para no contagiarse, todas las medidas de higiene y sanitización para prevenir contagios.

“Les insistimos (a los jugadores) que se cuiden, que se protejan, que utilicen los métodos que indica la parte médica, unos se exceden en cuidados, es parte de homogeneizar el grupo para que todos tengamos los mismos cuidados”, indicó Guillermo Almada.

También destacó el hecho de que ya no hayan surgido más contagios en el equipo, lo cual indica que se han atendido las recomendaciones.

“Hemos estado trabajando en TSM, un lugar privilegiado, mantenemos mucho la distancia, no hemos sufrido contagios, pero vamos a empezar a viajar y exponerse, así que vamos a extremar los cuidados, tenemos que cuidarnos más hasta que salga la vacuna y nos proteja a todos. Estamos más confiados por buenas estrategias del Club y la ciudad”.

Si bien las primeras jornadas del Torneo Guardianes 2020 se jugarán sin público en la tribuna de los estadios, es un cambio al que deben adaptarse para no sentirse afectados por ello.

“Cuando se juega un amistoso o se está en un entrenamiento el jugador se cuida de ciertas circunstancias. Nosotros vamos a focalizarnos en que se juega una final, para nosotros deberán ser 17 finales, la primera es Cruz Azul, si lo tomamos como entrenamiento, esto no tendrá buen fin”, afirmó.