Livia Brito se disculpa por golpear a fotógrafo (VIDEO)

Hace unos días, la actriz Livia Brito fue denunciada por el fotógrafo Ernesto Zepeda por presuntamente haberlo golpeado y robado, en Cancún, Quintana Roo.

Luego de guardar un poco de silencio, la cubana ha decidido dar la cara ante las graves acusaciones que se le han hecho, por las cuales, incluso enfrenta una demanda, al igual que su pareja.

“Livia llegó inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, dijo Zepeda en entrevista para Imagen Tv y Ventaneando.

Por esto, ahora es Livia Brito quien da su versión de los hecho, admitiendo que sí golpeó al fotógrafo, pero añadiendo algunos detalles.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, dijo en un video publicado en redes sociales.

#VTEspectáculos 📹 "Me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada", Livia Brito rompe el silencio y se disculpa por altercado con fotógrafo pic.twitter.com/v5x7isW7es — xevt – xhvt (@xevtfm) July 13, 2020

Explicó que al darse cuenta de que estaba siendo fotografiada, encaró a Ernesto y le pidió que borrara el material, pero “al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”.

Añadió que ya se encuentra trabajando con sus abogados para poder resolver este problema y tratar de resarcir el daño provocado.