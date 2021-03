Llama IRS a no evadir impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) hizo un llamado a los dueños de negocios para recordarles la responsabilidad que tienen de no evadir impuestos presentando un formulario especial si realizan pagos de más de 10 mil dólares en efectivo.

Irma Treviño, vocera del IRS, dijo que aunque muchas transacciones en efectivo son legítimas, la información reportada en el Formulario 8300 puede ayudar a detener a aquellos que evaden impuestos, se benefician del tráfico de drogas, participan en el financiamiento de terroristas y llevan a cabo otras actividades criminales.

Agregó que el gobierno federal a menudo puede rastrear dinero de estas actividades ilegales a través de pagos informados en formularios completos y precisos.

Indicó que para ayudar a las empresas a preparar y presentar informes, el IRS creó un video acerca de cómo completar el Formulario 8300.

Además, el IRS alienta a las empresas a presentar electrónicamente los formularios completados.

Aunque tienen la opción de presentar el Formulario 8300 en papel, la presentación electrónica es más precisa y reduce la necesidad de correspondencia de seguimiento con el IRS.

“Muchas empresas ya descubrieron que el sistema de presentación electrónica gratuito y seguro es una manera más conveniente y económica de cumplir con la fecha límite para la presentación de informes de 15 días después de una transacción”, explicó.

Para más información, las empresas interesadas pueden llamar al 866-3469478.

