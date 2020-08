Llama Presidente a leer la denuncia

Compartir esta publicación













ZACATECAS.- Luego de la difusión de la denuncia presentada por el ex director Pemex, Emilio Lozoya, en la que se involucra a tres ex presidentes y varios ex legisladores en una red de presuntos sobornos, cabildeos y compra de votos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la población a leer dicha denuncia “para conocer lo que sucedía” en el país.

Respecto a los señalamientos a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, sostuvo que se debe realizar una consulta para determinar si deben ser juzgados, “porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo.

¿Yo por qué? En una democracia el pueblo manda”.

Explicó que comenzó a leer la denuncia que circula desde ayer por internet y redes sociales, la cual, dijo, parece no ser apócrifa por las reacciones que ha generado de quienes se les involucra.

“Es una denuncia muy grave. Desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía recabe todas las pruebas que se ofrecen.

Tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados, tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y tengo confianza que el Fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo y rectitud, y desde luego con apego a la ley”, indicó el presidente López Obrador.