“Esto no sirve”: Llama salud a no usar, ni vender cubrebocas con válvula

El director de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, pidió a los ciudadanos evitar el uso de cubrebocas con válvula, al que se le ha denominado como “egoísta”, pues permite la expulsión de partículas a quien lo porta, por lo que si está enfermo de Covid-19 puede contagiar a quienes se encuentren a su alrededor.

“Están estos cubrebocas con válvula que venden en muchos lugares, seguramente aquí atrás en el Centro los venden por centenares.

Cubrebocas con válvula es llamado “egoísta”

Y este que, como podrán ver, es como con motivo de Día de Muertos o Halloween, este tiene válvula, aquí está su valvulita bien linda para que al niño le atraiga y lo compre.

Como dice el doctor López-Gatell, el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Este cubreboca que debería de servir para que yo no expulse ni mi saliva, ni mis aerosoles a la hora de colocarlo, ¿qué creen?, lo voy a hacer así. Si yo respiro, no entra el aire; pero si yo estoy enfermo y uso una cosa de estas pues estoy escupiendo mi saliva y aerosoles a quien tenga yo enfrente.

No lo compre y si usted lo vende ya no lo venda, ya no compre más para vender, esto no sirve, sirven estos”, señaló el funcionario de Salud.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

También solicitó a la ciudadanía que en lugar de usar los de válvula se opte por los de tela y pidió no usar los N95, pues esos son para uso del personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus SARS-CoV-2.

“Y los N95 no los compren tampoco en casa, esos son para el personal de salud.

El chiste es que con esta demostración… Aquí está, por eso la pregunta de los que tienen válvula, porque se les dice el cubreboca, ¿cómo dijeron? envidioso, egoísta, exactamente es por eso, porque lo que va a hacer es supuestamente proteger a la persona que lo trae, y digo supuestamente porque tampoco sirve para eso.

El virus entraría por mis ojos y no sirve para lo que debe de servir, que es para proteger a los demás, porque yo, cuando expiro, sale todo el aire, mi saliva y mis aerosoles, por esa famosa válvula.

Entonces, mejor uno de tela, pueden ser hechos en casa, pueden ser comprados, hay múltiples opciones de cubrebocas, aquí yo traigo tres diferentes”, indicó Cortés Alcalá.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El Gobierno mexicano informó este sábado de 10.008 nuevos casos de Covid-19, que suman ya 1.100.683 contagios, además de 586 nuevos decesos hasta alcanzar 105.459 muertes.

Esta es la cuarta vez en la semana que México reporta más de 10.000 nuevos casos al día, las cifras más altas de la pandemia salvo por el 5 de octubre, cuando la Secretaría de Salud contabilizó 28.115 nuevos contagios, aunque entonces lo atribuyó a un cambio metodológico con infecciones rezagadas.Con estos datos, México cierra la semana epidemiológica con un incremento del 2 % en el número de casos estimados, apuntó Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud.

Al incluir a las personas que aún esperan su prueba confirmatoria, la Secretaría de Salud contabiliza 1.281.267 casos estimados, aunque Cortés argumentó que solo 5 % están activos, lo que equivale a 67.981 personas con síntomas en las últimas dos semanas.

En contraste, reportó un descenso semanal de 3 % de las muertes reportadas, lo que representa la tercera semana consecutiva a la baja.

EFE/ José Pazos/Archivo

Por otro lado, la Secretaría de Salud registró una ocupación del 38 % de camas de hospitalización general a nivel nacional y del 32 % de camas con ventiladores están ocupadas.”La Ciudad de México está en crecimiento en su ocupación hospitalaria, al igual que algunas otras entidades federativas”, advirtió Cortés, quien señaló que los niveles de hospitalización ya son similares a los de agosto.

México tiene casi 820 muertes de covid-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el octavo país con más decesos en proporción a su población.

La covid-19 podría convertirse en la segunda causa de muerte al superar a la diabetes, que el año pasado provocó la muerte de 104.354 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que todavía tiene pendiente actualizar las cifras de 2020.

Pese al panorama, previo al informe técnico, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “ya va a pasar la pandemia” aunque la Secretaría de Salud percibe un repunte de contagios en ocho estados.

”Ya va a pasar esta pandemia, vamos a regresar a la normalidad plena, que ese es el propósito”, declaró el mandatario durante su gira en Baja California, estado fronterizo del noroeste de México.