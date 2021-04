Llegan 15 mil 700 vacunas contra Covid-19 a Laredo

El estado de Texas recibió para esta semana 2.5 millones de vacunas contra el Covid-19, la mayor cantidad hasta ahora, y Laredo recibirá también una cifra récord de 15 mil 700 dosis para aplicarse en los siguientes días.

En la lista de proveedores locales de vacunas contra Covid-19 destaca el Departamento de Salud con 5 mil dosis y el Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) con 4 mil 800, Vara Hospice con mil mientras el Laredo Medical Center recibirá 500.

En la lista se incluyeron además seis médicos de la localidad, 11 farmacias, ocho de HEB y tres de Walgreens además de diversas clínicas de salud privadas.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) de Texas distribuirá un millón 94 mil 920 primeras dosis a dos mil 11 proveedores en 200 condados, la cantidad más grande de dosis y proveedores hasta la fecha.

El DSHS pidió 626 mil 290 segundas dosis para las personas que se vacunaron hace unas semanas.

Se espera que unas 900 mil primeras y segundas dosis adicionales estén disponibles para las farmacias, los centros de diálisis y los centros de salud autorizados a nivel federal, luego de haber sido asignadas directamente por el gobierno federal.

📣 COVID-19 UPDATE (04/02):

➡️ Hospitalization rate: 1.90%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 46.86%

➡️ Fully Vaccinated: 25.15%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 70.20%

More information: https://t.co/GmabnulxWo#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GJtpVg5ovE

— City of Laredo (@cityoflaredo) April 2, 2021