Llegan 6 al hospital, pero sólo para morir

José fue llevado de manera precipitada por sus familiares a las 7:00 de la noche al Hospital General Solidaridad pues ya no podía respirar; los médicos lo recibieron, pero no alcanzaron siquiera a internarlo, falleció en la entrada del nosocomio. Se trataba de un paciente Covid que era tratado en casa.

Algunos enfermos no duran ni 12 horas con vida, ya que cuando llegan al hospital no pueden respirar y buscan desesperadamente ayuda en estas unidades luego de recorrer un sinfín de caminos por oxígeno, que no hay en la ciudad; y cuando lo hacen, los tanques se venden hasta en 23 mil pesos, suma inalcanzable como lo fue para la familia de José.

“Llegan suplicándonos ayuda, es desgarrador ver esas escenas, pero lo más lamentable es que nos lo traen cuando el enfermo ya no sutura suficiente oxígeno, luego de agotar de buscar tanques de oxígeno que no encuentran, dejándonos poco por hacer a veces con los pacientes”, expresó Jesús González Cepeda, director del hospital y de la Unidad Covid.

En menos de 24 horas fallecieron en Nuevo Laredo seis personas por complicaciones del Covid-19, cifras que podrían aumentar en las próximas horas, ya que de los 419 casos activos hay 76 internados, todos delicados y cinco intubados -graves-.

Esos decesos se repartieron entre el domingo y ayer, tres y tres; pero aunque fueron revelados localmente por los titulares de los hospitales, podrían tardar en verse reflejados en las estadísticas que publica la Secretaría de Salud de Tamaulipas, pues recientemente han revelado defunciones tan distantes como de julio del año pasado.

Cepeda González informó que en la última semana bajó la cifra de seis a cuatro, pero no es momento de confiarse, ya que desde hace cinco semanas los contagios y las hospitalizaciones han ido al alza, consecuencia de la movilidad, las reuniones y las salidas. “Esta última semana ha sido un poco menos, son rachitas, de repente nos repuntamos, pero sí puedo decir que el domingo sólo tuvimos tres ingresos, cuando hemos doblado esos ingresos”, añadió

Actualmente en la Unidad Covid hay 29 pacientes y tres en el General, seis en la Clínica Hospital Agosto 12, del ISSSTE y más de 37 en el General de Zona No. 11 del Seguro Social.

Finalmente, González Cepeda exhortó a la comunidad hacer el uso del cubrebocas, lavado de manos, respetar la sana distancia y tratar de evitar salir a las calles si no hay necesidad de hacerlo.