Llegan a la ciudad mil 500 unidades de vacunas

El estado de Texas recibirá del gobierno federal 332 mil 750 primeras dosis de vacunas contra el Covid-19. El Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) de Texas ha instruido a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que envíen estas dosis a 212 proveedores en todo Texas, incluidas mil 500 para Laredo.

Esto incluye a 82 proveedores que se concentrarán en las tareas de vacunación en las comunidades grandes y a otros 130 proveedores en áreas más pequeñas, en tanto Texas continúa vacunando a los trabajadores de la salud, a los residentes de los centros de atención a largo plazo, a las personas mayores de 65 años y a las personas con condiciones médicas que los ponen en mayor riesgo de hospitalización y muerte por Covid-19.

El Departamento de Salud de Laredo recibió mil 200 dosis, 100 la Clínica Gateway, 100 el Vara Hospice y 100 la agencia Employee Health and Wellness.

Además de las primeras dosis mencionadas, el estado ha ordenado 216 mil 350 dosis adicionales, que se aplicarán como segundas dosis a las personas que se vacunaron por primera vez hace unas semanas.

El DSHS asigna automáticamente las segundas dosis a los proveedores según el número de primeras dosis que recibieron, a fin de que las personas puedan regresar con el mismo proveedor para recibir la segunda dosis.

Los proveedores de Texas han aplicado 1.6 millones de dosis de la vacuna, 1.37 millones de personas han recibido por lo menos una dosis, y más de 228 mil han completado todo el proceso de vacunación.

Proveedores de siete condados recibirán la vacuna por primera vez, con lo que número total de condados en los que se ha distribuido la vacuna llega a 233. Las personas no están obligadas a vacunarse en el condado en el que viven; hasta ahora, la vacuna se ha aplicado a residentes de todos los 254 condados de Texas.

La vacuna sigue estando limitada en función de la capacidad de los fabricantes para producirla, por lo que se necesitará un tiempo para que Texas reciba suficientes vacunas para todas las personas de las poblaciones prioritarias que quieran ser vacunadas.

Por el momento no hay suficientes suministros de vacunas para poder abastecer a todos los proveedores cada semana. Se espera que la cantidad de vacunas proporcionadas a Texas se mantenga estable durante las próximas semanas.

Actualmente están desarrollándose vacunas adicionales en ensayos clínicos; Johnson & Johnson podría pedir autorización para su vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos tan pronto como el próximo mes.

📣 We have 176 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 46% (+0 hospitalizations from 01/23) with 76 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional info., visi: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/vxqa1w1NWS

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 24, 2021