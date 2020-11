Llegan más vacunas contra influenza a Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Llegan más vacunas contra la influenza, pero sólo para las personas vulnerables, el resto de la población sigue sin ser protegida, preguntan para cuándo podrán aplicarse este biológico, pues temen enfermarse y complicarse con el coronavirus.

Irene González, de 40 años, se levantó muy temprano y fue en busca del biológico para protegerse contra la influenza en el módulo de salud ubicado en la colonia Hidalgo, ya que se suponía que en esta remesa ahora sí se tomaría en cuenta a toda la población, pero para su sorpresa le fue negada.

“La primera semana que empezaron a vacunar que fue antes de octubre, me quedó claro que primero era las personas vulnerables, me esperé y la semana pasada acudí al módulo rector que está en la Jurisdicción y me dijo la enfermera que ya esta semana sí se aplicaría a toda la población, y resulta que acudo y me dicen que no, que debo esperar a que la autorice, cuando años pasados nunca pasó esto”, refirió González.

Comentó que comprende que se le da prioridad a las personas de más riesgo, pero así como ellas, considera que también son vulnerables a un contagio de influenza, y en el caso más grave se complique con el coronavirus.

Aunque en días pasados, la Secretaría de Salud informó que con esta nueva remesa podrían vacunarse las personas en general, lo cierto es que las 7 mil 400 dosis sólo serán administradas a la población vulnerable como son mayores de 50 años, con problemas crónicos degenerativos como hipertensos, diabéticos, con obesidad, mujeres embarazadas, asma, problemas de alergia, oncológicos, entre otros y menores de edad.

Hasta el miércoles se tenían 6 mil 200 biológicos, además se otorgaron más de 20 mil dosis a hospitales privados, así como al Hospital Civil y al Hospital General Solidaridad.

Precisó que la meta que tienen de aplicar solamente en la Jurisdicción es alrededor de 7 mil dosis, por lo que con la llegada de las nuevas vacunas podrán completar la meta, y de esa manera proteger a la población de más riesgo con la influenza.

Aun y cuando la prioridad son las personas vulnerables, González exige ya una respuesta para quienes la Secretaría de Salud considera “sanos”, ya que el hecho de salir a laborar, tener contacto con otras personas también los pone en riesgo, y con la desventaja de no contar con este biológico, sobre todo en tiempo de pandemia.

“El visto bueno o la luz verde nos llega desde las estancias más arriba como es de Ciudad Victoria o de la Secretaría de Salud en el Estado, para empezar a vacunar a toda la población en general, tomando en cuenta que ya la otra semana entramos en el mes de diciembre”, dijo Alejandro Barreiro Espiricueta, coordinador de Servicios de Salud.