Lleva 50 años trillando parcelas

“Tengo 50 años operando aquí arriba de la máquina trillando en las parcelas, he manejado seis distintos tipos de maquinaria y soy de Ciudad Anáhuac, Nuevo León; antes andaba como enmascarado por el sol con unos lentes grandotes, ahora es distinto”, relata Pablo Guardiola Vaquera, operador en el Distrito 04 de Riego.

Con actitud serena, conduce una moderna máquina trilladora de sorgo en el módulo 3, pues trabaja de diez a doce horas diarias en el campo.

“Empecé de 24 años trabajando en esto, ahora tengo 74 y sigo, me encanta mi trabajo y me ha dado para subsistir”, dijo el hombre de estatura media y cabello entre cano.

La entrevista se realizó al ritmo de la máquina que trillaba el cereal, mientras las diestras manos del señor Guardiola Vaquera conducen la máquina mientras cientos de semillas saltan por el campo al momento de sesgar las tiernas ramas del sorgo grano.

Con tristeza afirma que el campo se está acabando en el Distrito 04 de Riego.

“He andado por muchas partes, en Puebla, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas trabajando con algunos compañeros y mi padre también trabajó en el campo con el arado y mulas”, reveló.

Nacido el 28 de diciembre de 1945, contó que su idea es seguir trabajando para mantenerse activo, pero con tristeza manifestó que el campo se está acabando. “Antes no, estabas trabajando y ahí estaba el otro enseguida, no se trabaja en todo el distrito, es una lástima”, dijo.

Explicó que las condiciones laborales han mejorado en comparación de otros tiempos, antes era de sol a sol, expuestos con maquinaria rudimentaria y ahora cuenta con una cabina climatizada que le permite estar por horas bajo el inclemente sol.

“He trillado más de 500 hectáreas, trillé una de 360 hectáreas de trigo, en la mañana tiene humedad la planta y se empieza por la mañana y termino como a las diez de la noche, cuando no hay luz y oscurece me voy”, comentó.

Explicó que su familia sabe de su trabajo y horarios, padre de cinco hijos tres varones y dos mujeres, lamentó que ninguno quisiera dedicarse al campo, porque ni operadores hay ya.

Pese a que hoy es más fácil la labor, él lo hace con el mismo empeño

“No hay ni operadores, es lo que hace falta, pero los jóvenes no quieren nada con la agricultura, no hay apoyos, todo va cambiando”, manifestó el hombre de setenta y cuatro años.

Recordó los tiempos cuando andaba en la parcela abajo soportando el clima del noreste mexicano, luego que empezó conducir la maquinaria esta no contaba con cabina, mucho menos aire acondicionado.

“Es distinto sin duda el ruido de la maquinaria me afectó el tímpano y se bajó la audición, no escucho bien con un oído, pagué el precio de trabajar en esto, pero no me detengo, yo seguiré trabajando hasta que pueda subir a la cabina de la trilladora”, aseguró.