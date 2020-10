Lleva a su “esposo” muerto hasta el banco para hacerlo pasar por vivo y cobrar su pensión

Compartir esta publicación













Una mujer llevó a su supuesto esposo muerto hasta un banco de la ciudad de Campinas, en Brasil, para hacerlo pasar por vivo y cobrar su pensión. No obstante, el hombre había fallecido 12 horas antes.

De acuerdo con el portal G1, la señalada ahora se encuentra detenida y está siendo investigada por las autoridades, debido a que se desconoce cómo falleció el hombre y si realmente mantenía una relación sentimental con la mujer.

Viaja con cadáver para cobrar pensión

José Henrique Ventura, director del departamento de la Policía Judicial de Sao Paulo, dijo en su última declaración que el informe de la autopsia reveló que el anciano había muerto 12 horas antes de ser trasladado hasta la sucursal, pero todavía no se encontraba la causa del fallecimiento.

Además, empleados del ‘Banco do Brasil’ dijeron que antes el hecho, la responsable intentó sacar el dinero argumentando que había perdido la contraseña, así que la obligaron a presentarse con el señor de 92 años y fue así que a principios de octubre llegó con el muerto asegurando que no se levantaba porque se sentía mal.

Mujer lleva a anciano muerto al banco para que "retire" su pensión en Brasil.https://t.co/wxTB2QR4cP — T13 (@T13) October 17, 2020

Pero para su sorpresa, los trabajadores llamaron a los bomberos y a su arribo no sólo descubrieron que el hombre estaba muerto, sino que había fallecido hacía algunas horas. Asimismo, dijeron no estar seguros de que se tratara de su esposo, pues “comentó que era su compañera desde hace años, pero no tenía autorización para mover o alterar la cuenta”.

