Llevaban 37 indocumentados en remolque, entre ellos dos niños

Un grupo de 37 indocumentados, entre ellos dos niños, que era transportado en un remolque para ganado, fueron detenidos al noroeste de Bruni, Texas.

Los traficantes de humanos pretendieron sacar la vuelta a la garita de la Patrulla Fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendian departamentos en Laredo, Texas

El arresto ocurrió la tarde del viernes 24, sobre la Carretera Estatal 359, 42 millas al noreste de Laredo, antes de llegar a Bruni, partiendo desde esta frontera.

Los agentes federales del punto de revisión, observaron que antes de llegar al “Check Point”, una camioneta color oscura, hacía alto repentino en el camino y luego se desviaba hacia la terracería.

LO SIGUEN

Lo siguieron en las patrullas, pero la camioneta derribó la cerca y el portón de un rancho y se metió, bajaron los dos “coyotes” y huyeron corriendo a pie entre la vegetación.

Sobre el remolque color gris, diseñado para el transporte de animales, los federales encontraron a un grupo de 37 personas, entre mujeres y hombres, quienes dijeron ser de Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Los llevaron ante paramédicos del grupo de la propia Patrulla Fronteriza, pero nadie requirió atención de salud.

Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo dijo que los traficantes de humanos no tienen el más mínimo respeto ni consideración de las vidas de estos extranjeros indocumentados, al exponerlos a los más variados peligros.

#CityofLaredo #COVID19Update 7/27 – As of 12pm: 16,150 people have been tested; 5,136 are positive (3,846 active); 10,042 are negative; 972 are pending; 1,176 have recovered; and 114 have passed. 162 remain hospitalized with 64 in the ICU. More information https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/xUyfuE0z3N

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 27, 2020