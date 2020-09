Llueve y se queda Nuevo Laredo incomunicado

Compartir esta publicación













En un día de lluvia constante en Nuevo Laredo, conectar el oriente con el poniente se convierte en un dilema para los automovilistas.

Las principales avenidas que generan la conexión de un sector a otro, generalmente se inundan, creando un caos vial ante las pocas opciones que existen para llegar de un punto a otro, principalmente para quienes transitan por el sur de la ciudad, deben esperar a que baje el agua o bien buscar la manera de llegar al Centro de Nuevo Laredo, pues tal parece que la calle Doctor Mier es la única en la que no se acumula la lluvia.

Las vialidades Municipio Libre, Lago de Chapala y Emiliano Zapata, paso a desnivel Anáhuac, se inundan exactamente a la misma altura, pues un brazo del arroyo El Coyote atraviesa esas vías y no tiene adecuaciones, incluso el afluente llega más allá de la Carretera Aeropuerto, donde este año -mayo- una fuerte inundación terminó de colapsar parte del cuerpo sur de la vialidad.

“Siempre que llueve es un problema, vivo en Casas Geo, pero mi trabajo está en el Centro, no hay por dónde salir, todas las calles se inundan, Lago de Chapala, Municipio Libre y ni qué hablar del paso a desnivel Anáhuac, tengo que continuar por toda la Monterrey pero me queda más lejos, rodeo varias colonias y pues así no me costea”, dijo Margarita Mendez.

En el caso de la calle Anáhuac, es un problema que por décadas ha existido en Nuevo Laredo, incluso en una ocasión un camión urbano se quedó varado en medio del puente.

