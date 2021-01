Localizan una niña entre 25 migrantes

En dos casas móviles, este fin de semana las agencias de la ley detuvieron a 25 personas indocumentadas en el sur de Laredo, entre ellas cinco jóvenes mujeres, una niña de no más de 5 años y dos chicas preadolescentes.

La Patrulla Fronteriza, la Policía Municipal de Laredo, el Departamento del Sheriff del Condado de Webb y Seguridad Doméstica (HSI), participaron en este doble aseguramiento de viviendas que sirven para acumular a extranjeros sin documentos migratorios, que luego serán enviados al norte del país.

Acumulados en una sola pieza, con tapetes en el suelo para no dormir directamente en el piso, algunas sábanas que todos usan y sus escasas pertenencias como chaqueta o mochila sirviéndoles de almohada. Pueden pasar varios días en esta franja fronteriza a la espera de caminar por entre el monte o conseguir un trailero que las lleve ocultas en su remolque de carga, estas personas viven hombro a hombro sin protección contra la pandemia Covid-19.

“Vienen niñas muy pequeñas o varoncitos, mezclados, algunas veces con delincuentes sexuales que ya han sido sentenciados en Estados Unidos”, dijo Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

📣We have 878 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.44% (+12 hospitalizations from 01/18) with 81 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/Vqf3iO0btz

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 19, 2021