López-Gatell reclama a senadores por condiciones de salud que dejaron administraciones anteriores

Compartir esta publicación













El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reclamó a legisladores de oposición por las condiciones del sector salud en México durante las pasadas administraciones, al comparecer en el Senado de la República.

“La nación estuvo cerca, muy cerca del colapso, de la inviabilidad, por un momento considerada como un posible estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder, la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz gobernaron el país”, reclamó el epidemiólogo.

López-Gatell comparece

López-Gatell consideró “sorprendente, pero no inexplicable” que representantes de dicha minoría hicieran uso del foro parlamentario, “pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su conjunto, conocen exactamente la historia”

Luego de enfrentamientos verbales entre senadores de Morena y de oposición, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, suspendió la comparecencia, al considerar que no existían condiciones para continuar.

Durante la comparecencia, senadores del PAN colocaron letreros en sus curules con mensajes como “López-Gatell no ve ni oye”, “basta de mentiras”, y “existen otros datos”.

La senadora panista, Martha Márquez, subió a la tribuna con un cártel que tenía dos hexágonos negros, simulando los etiquetados de advertencia de alimentos, que decían: “exceso de ineptitud” y “excesos de soberbia”.

Ante las acusaciones, el subsecretario defendió el manejo del Gobierno Federal de la crisis de salubridad durante la pandemia de coronavirus, y afirmó que su trabajo es de carácter técnico y no político.

PODRÍA INTERESARTE:

Gasolineros ven difícil actualizarse y poder dar litros completos

“Hace unos momentos, algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndole que satisfago las expectativas del señor presidente. Si, por supuesto, y con mucho orgullo, porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político, son las expectativas de un pueblo que ha estado históricamente dolido, históricamente negligido, históricamente violentado en todos sus derechos”.