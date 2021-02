López Obrador publica decreto que elimina fuero presidencial

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que elimina el fuero presidencial.

El presidente podrá ser imputado por traición a la patria, además de corrupción, delitos electorales y todos aquellos crímenes “por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, detalla el documento publicado en el DOF.

Cabe señalar que este proyecto de ley fue aprobado por el Senado en noviembre pasado y el mismo presidente López Obrador lo destacó como un “hecho verdaderamente histórico”.

Pero, ¿qué es el fuero presidencial? Es una protección otorgada al presidente de la República y conocida como una inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa. En el caso de la protección al mandatario de un país se le llama fuero presidencial, pero la figura de fuero constitucional también es asignada a distintos funcionarios, como senadores y diputados.

El Pleno de la Cámara se unificó alrededor de esta propuesta, que había recibido también el apoyo del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En total, votaron 420 diputados a favor, hubo 15 abstenciones y ninguno en contra.

El fuero constitucional concede a servidores públicos la inmunidad parcial de enjuiciamiento, excepto en algunos casos determinados por la Constitución.

Durante el tiempo que dura su labor poseen la inmunidad: no pueden ser enjuiciados o detenidos por la policía aunque cometan una falta o un crimen (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Específicamente, con el fuero, un presidente no puede ser juzgado por delitos electorales o corrupción: hechos por los cuales sí pueden ser juzgados todos los ciudadanos.

Y, ¿por qué ha funcionado así a lo largo de la historia? Porque cuando el presidente de México y los legisladores toman su cargo dejan a un lado sus intereses personales para dedicarse únicamente al bienestar del pueblo. A cambio de esto, el pueblo brinda esta protección a los representantes de la República.

¿Cómo? Durante el tiempo que dura su labor poseen la inmunidad: no pueden ser enjuiciados o detenidos por la policía aunque cometan una falta o un crimen.