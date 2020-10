López Obrador pide al INE reducir sus costos en la Consulta Ciudadana

Compartir esta publicación













Disminuir los costos que se llevan en la elaboración de la Consulta ciudadana, es uno de los proyectos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quién aseguró que ya contempla una reunión con las autoridades del Instituto Nacional Electoral -INE-, para reducir el costo de más de 2 mil millones de pesos que representará llevar a cabo la consulta popular sobre juicio a actores políticos en 2021 “y que no cueste tanto este ejercicio democrático”.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, explicó que se pueden encontrar algunas estrategias para abaratar los costos de operación, como incluir a los ciudadanos y que participen de manera voluntaria en la operación de las casillas.

“Falta hablar con los directivos del INE para que todos ayudemos y que incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria y que se pueda reducir sustancialmente ese costo; pienso que podría hacerse con la colaboración de todos que significa no gastar en recursos”, dijo.

El Presidente aseveró que de manera prematura se ventiló un posible presupuesto para la realización de la consulta, lo cual provocó que diversos actores políticos realizaran acciones en contra la participación ciudadana.

“Incluso todavía la Corte no había validado la consulta, no había declarado que era constitucional, y ya se había dado a conocer este presupuesto, excesivo desde mi punto de vista, todo para tratar de influir en que no se realice la consulta con el mensaje de que es muy cara”, agregó.

También, invitó a que participen de manera activa los integrantes de los partidos políticos y las autoridades estatales y municipales para reunir recursos humanos.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó entre protestas y cuestionamientos la convocatoria a la consulta popular sobre el esclarecimiento de las decisiones de actores políticos del pasado, tras resolver que la propuesta del presidente López Obrador cumple con el requisito de trascendencia nacional.