FOTOS: Lorena Herrera cambia de look luego de décadas y se ve INCREIBLE

Lorena Herrera se ha caracterizado por ser una de las famosas más guapas y vanidosas del medio artístico, por lo que en varias ocasiones ha reconocido que cambiar drásticamente de look no es nada fácil para ella.

Por dicho motivo para sus videos musicales las extensiones, pelucas se han convertido en sus grandes aliadas, sin embargo, en esta ocasión rompió las reglas.

Así como lo lees, Lorena Herrera sorprendió a sus fans al cambiar de look, la cantante se cortó su larga cabellera a la altura de los hombros.

La también actriz comparte que desde que tenía 18 años no se cortaba el cabello tanto, por lo que consideró que esta pandemia era el momento para hacerlo y de paso, le crezca más saludable.

“#Martes de cambio de look! Desde que tenía 18 años no me cortaba el cabello tan corto ! A veces usaba peluca para lograr ese look! Les gusta? El cabello, es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar! Te lo pintas, lo cortas lo rizas, extensiones, peluca, lo a lacias, un peinado y listo el cambio! Ojalá cambiar interiormente fuera tan fácil! Eso si que es un trabajo de mucha voluntad y constancia! Lo 1ero : El Deseo de ser mejor! 2do:Conocerme y saber mis defectos y debilidades 3ero: Observarme a cada instante 4to : Voluntad y constancia para transformar mis defectos en virtudes! #felizmartes Los Adoro!”, escribió junto a su cambio de imagen.

De inmediato los comentarios y halagos por parte de sus fans no se hicieron esperar, en los que destacan que se ve bellísima y jovial “Te ves HERMOSA!!! Más de lo que ya eres por dentroooo en tu corazón hermoso, y por fuera bueeeeeenooo”, “Te ves Hermosa, yo igual tardé más de 24 años con mi cabello largo, y hace dos meses me lo corté igual. Me encantó”, “Me encanta güera te ves divina, radiante!!! Tq muchísimo”, “Pareces una veinteañera”, “Qué guapa y joven te ves”.